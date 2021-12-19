Jandarmadan 16 uyuşturucu operasyonunda 20 şahsa gözaltı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da jandarma tarafından son 2 haftada yapılan 16 uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar neticesinde 3-16 Aralık tarihleri arasında toplam 16 uyuşturucu operasyonu yapıldı. Bu operasyonlarda 20 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 2 kilogram 83 gram kubar esrar maddesi, 92 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 24 gram metamfetamin ve 58 gram bonzai ele geçirildi.