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Jandarmadan 16 uyuşturucu operasyonunda 20 şahsa gözaltı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da jandarma tarafından son 2 haftada yapılan 16 uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da jandarma tarafından son 2 haftada yapılan 16 uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar neticesinde 3-16 Aralık tarihleri arasında toplam 16 uyuşturucu operasyonu yapıldı. Bu operasyonlarda 20 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 2 kilogram 83 gram kubar esrar maddesi, 92 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 24 gram metamfetamin ve 58 gram bonzai ele geçirildi.

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