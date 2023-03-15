Jandarmadan 17 adrese eş zamanlı operasyon: Paket paket uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'da jandarma ekiplerinin çok sayıda adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çarşamba'nın Sungurlu Mahallesi'nde uyuşturucu ile mücadele kapsamında önceden belirlenen 17 adrese bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 323 gram satışa hazır çok sayıda paketlenmiş metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 5 adet ruhsatsız tabanca, 98 adet tabanca fişeği, 6 adet şarjör ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili E.T. ve S.K. "uyuşturucu ticareti ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı personelini suç ve suçluyla mücadele konusunda ortaya koydukları özverili gayretlerinden dolayı tebrik eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun'da uyuşturucuyla mücadeleye de sıfır tolerans anlayışıyla kararlılıkla devam edileceğini hatırlatarak, güvenlik güçlerine çalışmalarında başarılar diledi.