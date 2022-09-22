Jandarmadan 27 olayda 29 şüpheliye gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı, 14-21 Eylül tarihleri arasında 27 uyuşturucu ve kaçakçılık olayında birçok suçlu ve suç unsurunu ele geçirdi. Samsun Valiliği tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan çalışmalar neticesinde; 14-21 Eylül tarihleri arasında toplam 27 uyuşturucu ve kaçakçılık olayında 29 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, olaylarda; 20 bin 397 kilogram kubar esrar, 575 kök kenevir bitkisi, 48 gram metamfetamin, 15 kök skunk bitkisi, 16 bin 800 adet dolu makaron, 14 adet tabanca, 2 bin 317 adet tabanca fişeği, 3 adet av tüfeği ve 30 adet av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir.”