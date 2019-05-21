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Jandarmadan ceylan yavrusuna şefkat

Samsun’da jandarma ekipleri, yolunu kaybetmiş ceylan yavrusunu koruma altına alarak Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

Samsun'da jandarma ekipleri, yolunu kaybetmiş ceylan yavrusunu koruma altına alarak Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.


Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ayvacık ilçesi Şenpınar Mahallesi'nde vatandaşlar annesini kaybetmiş ve kaybolmuş ceylan yavrusu buldu. Olayı haber alan Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ceylanı teslim aldı. Yabani hayvanların zarar vermemesi için ceylanı koruma altına alan jandarma, onu daha sonra Samsun Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.


Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 2019 yılı içerisinde çeşitli sebeplerle yaralanan 8 ceylan yavrusunu Milli Parklara teslim ettiği öğrenildi.

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