Jandarmadan çocuklara karne hediyesi

yılı nedeniyle Salıpazarı ilçesinde Uçurtma Şenliği düzenlendi.

Tepealtı Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlik; İlçe Kaymakamı Meriç Dinçer, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Akçay ve İlçe Emniyet Amiri İbrahim Özden tarafından ilkokul öğrencilerinin uçurtma alanında karşılanması ve uçurtmalarının dağıtılması ile başladı.

Dondurma ikramı yapılan etkinlikte, müzik eşliğinde çocuklar gönüllerince eğlendiler. İlçe kaymakamı ve İl Jandarma Komutanlığından görevli gelen personeller çocuklarla bire bir ilgilendiler.

Programda konuşma yapan İlçe Kaymakamı Dinçer, “Jandarma Teşkilatımızın Kuruluşunun 180. yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Uçurtma Şenliği ile mesai mefhumu gözetmeden çalışan jandarmamız, sadece emniyet ve asayişin temini için değil, sosyal proje ve girişimleriyle de farkındalık oluşturmaktadır. Bu vesileyle geleceğimizin teminatı olan çocukların mutluluğuna ortak olmamızı sağlayan ve karne hediyesi tadında ikram ve hediye sunan jandarmamızın, kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Program çocukların gönüllerince eğlenmesi ve hatıra fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.