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Jandarmadan esrar operasyonu

Samsun’un Çarşamba ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 650 gr kubar esrar ve 1 adet ekili Hint keneviri ele geçirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 650 gr kubar esrar ve 1 adet ekili Hint keneviri ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre; Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kızılot Karakolu ekiplerinin Demirli Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri operasyonda A.A. (60) isimli şahsın ikametinde ve tarlasında yapılan aramalarda 650 gr kubar esrar ve 1 adet ekili vaziyette Hint keneviri elde edildi.


Olayla ilgili A.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri sonrası şahıs adliyeye sevk edildi.

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