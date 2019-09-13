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Jandarmadan esrar operasyonu

Samsun’un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 201 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 201 kök Hint keneviri ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çarşamba Dikbıyık Karakol Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonda Dikbıyık Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenlendi. M.A.'ya ait olduğu iddia edilen araziye yapılan operasyonda 201 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.


Ele geçirilen Hint kenevirlerine el konulurken M.A. isimli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığında gözaltı işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra Çarşamba Adliyesine sevk edildi. M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevine gönderildi.

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