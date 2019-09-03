Jandarmadan gasp ve yaralamaya 2 gözaltı

Samsun'da alkol alan kişilerin darp edilerek cep telefonlarının gasp edilmesi olayıyla ilgili 2 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Sarıbıyık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boş alanda alkol alan şahısların yanına giden 2 kişi, alkollü şahısları darp ederek 2 adet cep telefonunu gasp etti. Kafasına kuru sıkı tabancanın kabzası ile vurulan A.E. başından ağır yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.E., tedavi altına alındı.

Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili Ü.E. ve E.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.