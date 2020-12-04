İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde B.A.'nın (37) ev ve eklentilerinde yaptıkları operasyonda 415 gram kubar esrar maddesi ve 8 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili B.A. gözaltına alındı.


Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytinlik Mahallesi'nde bir başka uyuşturucu operasyonunda M.D.'nin (27) ev ve eklentilerinde yapılan aramada 5 gram kubar esrar maddesi, 1 adet sentetik hap ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili M.D. gözaltına alındı.


Jandarmadaki sorguları tamamlanan B.A. ve M.D. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.