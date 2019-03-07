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Jandarmadan kablo hırsızlarına darbe

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Salıpazarı ve İlkadım ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, hırsızlık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen birçok malzeme ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığında bağlı ekipleri alınan bir duyum üzerine harekete geçtiler. Kontrol noktasında dur ikazına uymayarak kaçan araçtan atılan iletişim kabloları yol kenarında bulundu. Şüpheli A.K. isimli şahsın Salıpazarı ilçesindeki evinde, arabasında ve İlkadım ilçesindeki bir adreste arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 adet el yapımı tabanca, 4 adet kurusıkı, gaz tabancası, 2 adet demir kesme makası, keski, ayakçalık, odun kesme motoru, 2 adet demir testeresi, bir miktar esrar maddesi, bakırı alınmış kablo gergi teli ve 4 çuval kablo muhafaza plastiği ele geçirildi.


Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.

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