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Jandarmadan kablo hırsızlığı operasyonu

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde jandarma tarafından telefon kablosu hırsızlığı zanlısı yakalandı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma tarafından telefon kablosu hırsızlığı zanlısı yakalandı.


Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Salıpazarı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Telekom'a ait kabloları keserek çaldığı tespit edilen R.G. isimli şahıs suç aletleri ile birlikte yakalanarak adli makamların talimatı ile gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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