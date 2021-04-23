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Jandarmadan kırsal mahallelerde 23 Nisan coşkusu

Samsun Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, balon ve bayrakla süsledikleri araçlarla kırsal mahalleleri gezip çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Samsun Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, balon ve bayrakla süsledikleri araçlarla kırsal mahalleleri gezip çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.


İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde araçları balon ve 23 Nisan bayraklarıyla süsleyen jandarma ekipleri, kırsal mahallerde kapı kapı dolaşarak çocuklara balon ve bayrak dağıttı.


Araçların megafonundan 23 Nisan şarkıları çalarak çocukların bayramın coşkusunu yaşamalarını sağladı.

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