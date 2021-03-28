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Jandarmadan kırsal mahallelerde salgın denetimi

Samsun’un Alaçam ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, artan vakalar nedeniyle ilçeye bağlı kırsal mahallelerde denetimlerini sürdürerek, anonsla vatandaşları uyarıyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, artan vakalar nedeniyle ilçeye bağlı kırsal mahallelerde denetimlerini sürdürerek, anonsla vatandaşları uyarıyor.


Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması amacıyla denetim ve kontrollerini artıran jandarma ekipleri, jandarma aracından "Korona virüs vakalarında artış yaşanmaktadır. Lütfen bu konuda maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat edin. İzolasyon sürecinde olanlar evinizden çıkmayın. Misafir kabul etmeyin, karantina kurallarına uyalım" şeklinde uyarılarda bulunuyor. Jandarma ekipleri mahalle sakinleri ile konuşarak da korana virüse karşı bilgilendirme yaparak vatandaşları duyarlı olmaları konusunda uyarıyor.

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