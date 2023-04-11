Jandarmadan kumar operasyonu: 1'i muhtar 7 kişiye 28 bin 385 lira para cezası

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından bir kıraathaneye yapılan kumar operasyonunda 1'i muhtar 7 kişi suçüstü yakalanarak toplam 28 bin 385 TL parası uygulandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi'nde dün akşam geç saatte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şubesi Müdürlüğü, Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile JASAT ekipleri, K.K.'ye ait kıraathanede kumar oynandığına dair alınan istihbari bilgiler doğrultusunda söz konusu yere operasyon düzenledi. Yapılan kumar operasyonunda aralarında bir mahallenin muhtarı F.S.'nin de bulunduğu, M.A., N.P., B.T., E.E., B.K. ve K.K.'nin iskambil kağıtlar kumar oynadıkları tespit edildi. Jandarma ekipleri, kumar oynanan masa üzerinde iskambil kağıtları ve 2010 lira paraya el koydu. Kumar oynayan şahıslara 5326 sayılı Kanun'un 34. maddesi gereği kişi başı 4 bin 55 TL olmak üzere toplam 28 bin 385 TL idari para cezası uygulandı. Kıraathane sahibi K.K. hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.