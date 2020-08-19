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Jandarmadan maske kontrolü

Samsun’un Bafra ilçesinde, İl jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sürücüler ile araçlardaki kişilerin maske takıp takmadığını kontrol etti.

Samsun'un Bafra ilçesinde, İl jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sürücüler ile araçlardaki kişilerin maske takıp takmadığını kontrol etti.


İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği ‘korona virüs denetimleri' konulu genelge kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kolay karayolunda oluşturduğu uygulama noktasında trafik uygulaması ve maske kontrolü yaptı. Jandarma ekipleri uygulamada durdurdukları sürücüler ile araçlardaki kişilerin maske takıp takmadıkları kontrol ederek ateşlerini ölçtü. Ekipler maske, hijyen ve sosyal mesafenin korona virüs ile mücadeledeki önemini anlatarak kurallara uyulmasını istedi.

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