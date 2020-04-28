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Jandarmadan minik Azra'ya doğum günü sürprizi

Samsun’da babaannesi ile yaşayan minik Azra’ya jandarma personeli tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Samsun'da babaannesi ile yaşayan minik Azra'ya jandarma personeli tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.


İstanbul'da görevli sağlık çalışan Banu Akçaoğlu korona virüsü salgını nedeniyle kızını babaannesinin yanına gönderdi. Çarşamba ilçesindeki kızın doğum günü geldiğinde ise kendisi gelemeyeceği için vefa sosyal destek gruplarından yardım istedi. Azra'nın doğum günü pastasını jandarma getirdi. Doğum gününü ekiplerle birlikte kutlayan Azra'yı annesi de görüntülü görüşme vasıtasıyla yalnız bırakmadı.

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