Jandarmadan öğrencilere seminer

Samsun İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından "Trafik Dedektifleri" ve “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın Projesi" kapsamında öğrencilere uygulamalı seminer verildi.

Kolay Mahallesi'nde Kolay Lisesi öğrencilerine Samsun İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince, öğrencilerin servislerde uyması gereken kurallar, öğrencilerin okul giriş çıkışlarında yapmaları gerekenler, yaya geçitlerinden geçiş öncelikleri, yayaların yaya geçitlerini kullanmaları, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğü konuları aktarıldı.

"Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin" oluşturulması kapsamında ise 55-77 Bafra-Havza karayolunda öğrencilere trafik timleri eşliğinde yaya geçitlerinin nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak gösterildi.