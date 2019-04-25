Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Samsun'un Bafra ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine, "Trafik Dedektifleri Projesi ve Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın Projesi" kapsamında trafik ışığı olmayan yaya geçitlerinden geçişler uygulamalı olarak anlatıldı.

İçişleri Bakanlığının Trafik Dedektifleri Projesi ve Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın projesi kapsamında, Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Tim ekipleri tarafından, Üçpınar İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine trafik ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme semineri verildi. Ekipler, okulun bahçesinde öğrencilere, trafikte yayaların önceliği olduğu uygulamalı olarak anlatarak, kavşaklarda ve karayolunda yaya geçiş kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanımı, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, traktör ve kamyonet kasalarında yolculuk, bisiklet binme kuralları konulu bilgilendirme yaptı. Yapılan bilgilendirme sonunda öğrencilere Trafik Dedektifi Kartı ve bilgilendirme afişleri dağıtıldı.