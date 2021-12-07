Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde "Trafik Dedektifleri Projesi” kapsamında Kösedik Ortaokulunda öğrencilere Atakum 1. Jandarma Trafik Tim Komutanlığı tarafından "Trafik Eğitimi Semineri" verildi.

Jandarma Trafik Timi Komutanlığı tarafından öğrencilere trafik kurallarının önemi, yayaların ve sürücülerin uyması gereken kurallar ile okul taşıtı içerisinde uyulması gereken kurallar hakkında bilgi aktarıldı. Ayrıca öğrencilere jandarma ekiplerince Trafik Boyama kitabı dağıtıldı.

Okul Müdürü Cansel Söylevi, “Öğrencilerimiz trafik kurallarını trafik jandarma ağabeylerinden öğrendiler. Unutamayacakları oldukça eğitici bir zaman geçirdiler. Böylesine güzel bir projede emeği geçen herkese okulumuz ve öğrencilerimiz adına teşekkür ederiz” dedi.