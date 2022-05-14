Jandarmadan öğrencilere ‘trafik' eğitimi

Terme İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Gölyazı İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencileri Trafik Haftası kapsamında ziyaret etti. Okul bahçesinde uygulamalı eğitim veren jandarma ekipleri; öğrencilere trafik kuralları, karayolunda yayaların doğru hareket tarzları, bisiklet ve motorlu bisiklet kullanırken dikkat edilecek hususlar, emniyet kemeri ve kask kullanımın önemi, okul servis araçlarında öğrencilerin hareket tarzı ile okul içinde ve dışında uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirdi.

Uygulamalı eğitim sonrası öğrencilere başarılar dileyen jandarma ekipleri ayrıca anasınıfı öğrencilerine ise boyama kitabı hediye etti.