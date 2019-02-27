Jandarmadan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" uygulaması

Samsun'un Bafra ilçesinde ortaokul öğrencilerine, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganlı proje kapsamında trafik ışığı olmayan yaya geçitlerinden geçişler uygulamalı olarak anlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 2019 yılı 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edilmesi dolayısıyla Samsun İl Jandarma Komutanlığı trafik timi ekipleri, Sürmeli Ortaokulunda öğrencilere farkındalık uygulaması yaptı. Ekipler, okulun konferans salonunda öğrencilere, trafikte yayaların önceliği olduğu uygulamalı olarak anlatarak, karşıdan karşıya geçerken nelere dikkat etmeleri konularında uyarılarda bulundu.

Uygulamanın jandarma bölgesindeki diğer yerleşim yerlerinde de devam edeceğini öğrenildi.