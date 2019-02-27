İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" uygulaması

Samsun’un Bafra ilçesinde ortaokul öğrencilerine, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganlı proje kapsamında trafik ışığı olmayan yaya geçitlerinden geçişler uygulamalı olarak anlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde ortaokul öğrencilerine, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganlı proje kapsamında trafik ışığı olmayan yaya geçitlerinden geçişler uygulamalı olarak anlatıldı.


İçişleri Bakanlığınca 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 2019 yılı 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edilmesi dolayısıyla Samsun İl Jandarma Komutanlığı trafik timi ekipleri, Sürmeli Ortaokulunda öğrencilere farkındalık uygulaması yaptı. Ekipler, okulun konferans salonunda öğrencilere, trafikte yayaların önceliği olduğu uygulamalı olarak anlatarak, karşıdan karşıya geçerken nelere dikkat etmeleri konularında uyarılarda bulundu.


Uygulamanın jandarma bölgesindeki diğer yerleşim yerlerinde de devam edeceğini öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.