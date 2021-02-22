Jandarma'dan örnek davranış

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri, yaşlı bir çiftin sobada yakmak üzere kullanacakları odunları kırarak evlerine kadar taşıdılar.

Salıpazarı ilçesine bağlı Kocalar Mahallesi'nde, zorlu kış şartlarında Jandarma ekipleri yaşlı vatandaşlara yardım elini uzattı. Kocalar Mahallesi'nde ikamet eden yaşlı çiftin evlerinde sobayla ısındıklarını öğrenen jandarma ekipleri, sobada kullanmak üzere odun kırarak evlerine kadar taşıdılar.

Yaşlı çift, odunlarını evlerine kadar taşıyan jandarma personeline teşekkür ederek, hayır duası ettiler.