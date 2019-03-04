Jandarmadan özel öğrencilere eğitim semineri

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tim personeli tarafından "Trafik Dedektifleri" ve “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın Projesi" kapsamında özel öğrencilere ve servis şoförlerine eğitim verildi.

Osmanbeyli Şehit Mustafa Pilan Özel Eğitim ve Uygulama Okulunda Jandarma Trafik Timleri tarafından öğrencilere kavşaklarda ve karayolunda yaya geçiş kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanımı, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, bisiklet binme kuralları konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

Trafik tim ekipleri ayrıca okul servis araç sürücülerine de uyulması gereken konularda bilgilendirme yaptı.