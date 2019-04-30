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Jandarmadan 'özel' tanıtım

Samsun İl Jandarma Komutanlığı’nca otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü ve alanında Türkiye’nin en büyük ve aktif okullarından biri olan Fahriye Kemal Kızılot Özel Eğitim Uygulama Okulu’na ziyaret gerçekleştirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nca otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü ve alanında Türkiye'nin en büyük ve aktif okullarından biri olan Fahriye Kemal Kızılot Özel Eğitim Uygulama Okulu'na ziyaret gerçekleştirildi.


Jandarma Teşkilatının 180. yıl dönümü ve Otizm Farkındalık Ayı kapsamında Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nca otizmli çocuklara ziyaret gerçekleştirildi. 30 kişilik heyette subay, astsubay ve uzman personeller yer aldı. Ziyarette kadın astsubaylar otizmli öğrencilerle yakından ilgilendi. Jandarmaya ait araçlar, ekip otoları, motorize birlikler ve Jandarma narkotik köpeği Ozon'un da gösteri yaptığı faaliyette otizmli öğrenciler motosikletlere bindi ve Ozon'u sevdi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Okul Müdürü Hakan Acar, ziyaret için yetkililere teşekkür etti. Ziyaretin sonunda jandarma ekipleri öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

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