Jandarmadan şehitlere vefa

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, Şehit P. Asteğmen Köksal Tekel ve Şehit Shh. Uzm. Çvş. Nejat Yaman'ın ailelerini ziyaret etti. Yapılan aile ziyaretlerinin ardından ilçede bulunan şehit mezarlıkları kontrol edilip, Türk bayrakları yenilendi.

Jandarma personelleri, şehitlerin kabrinde dua ettikten sonra bayrak yenileme ve kontrol işlerini de yaptı.