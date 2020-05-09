İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan sokağa çıkma kısıtlaması denetimi

Samsun’da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından jandarma ekipleri sorumluluk alanlarındaki bölgelerde sokaklarda ve araçlar üzerinde uygulama yaparak izin belgelerini kontrol etti.

Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından jandarma ekipleri sorumluluk alanlarındaki bölgelerde sokaklarda ve araçlar üzerinde uygulama yaparak izin belgelerini kontrol etti.


Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokaklarda ve araçlar üzerinde uygulama yaparak izin belgelerini sordu. Jandarma ekipleri bugün yaptıkları denetimlerde, durdurdukları araçlarda bulunanlarda izin belgelerine baktı. Jandarma ekipleri bir mazeretlerinden dolayı izin alanların belgelerini kontrol ettikten sonra yollarına devam etmelerini sağladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.