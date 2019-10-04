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Jandarmadan trafik eğitimi

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timleri okulların açılmasıyla trafik eğitim seminerlerini sıklaştırdı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timleri okulların açılmasıyla trafik eğitim seminerlerini sıklaştırdı.


İlçenin farklı okullarında ilk, ortaokul ve lise öğrencilerine trafik bilgileri uygulamalı olarak verilerek öğrenciler bilgilendiriliyor. Öğrencilere yaya geçitlerindeki geçişler, araçlara inme-binme araçtaki davranışlar anlatılarak farkındalık oluşturulduğu, öğrencilerin daha güvenli bir okul hayatı olması için bilgilendirme çalışmaların devan edeceği belirtildi. Trafik timleri öğrencilere uyulması gereken kuralları ve bu kurallara neden uyulması gerektiğini açıklarken öğrencilerin sorularını da cevaplıyor. Trafik eğitimlerine öğrencilerin yanı sıra veliler de katılıyor.


Öğrenciler bu eğitimden duydukları memnuniyeti dile getirirken Göl Ortaokulu-İlkokulu Müdürü Savaş Avcı okullarında verilen trafik eğitiminden dolayı Jandarma Trafik Timlerine teşekkür etti.

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