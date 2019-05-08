Jandarmadan Trafik Haftası'nda farkındalık etkinliği

Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Samsun'un Bafra ilçesinde Jandarma trafik timleri tarafından uygulamalı trafik güvenlik eğitimleri verildi.

Her yıl Mayıs ayının ilk haftasında düzenlenen Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Samsun İl Jandarma Jandarma Trafik Tim Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Yeşilyazı Ortaokulu'nda öğrencilere uygulamalı eğitim verildi. Jandarma Trafik Tim ekipleri, uygulamalı eğitimde öğrencilerin güvenli bir şekilde yaya öncelikli yolda karşıdan karşıya geçerken nelere dikkat etmeleri konularında uyarılarda bulundu. Eğitimde, İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen “Öncelik Yayanın, Öncelik Hayatın” projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.