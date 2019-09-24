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Jandarmadan üniversite öğrencilerine bilgilendirme

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler üniversite öğrencilerini yeni eğitim-öğretim yılı öncesi bilgilendirdi.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Şevket Aşçı Turizm Fakültesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler açtıkları stantta jandarmanın çalışmaları ve görevleri hakkında öğrencilere bilgi aktardı. Yapılan bilgilendirmede öğrencilere jandarmanın kullandığı araç ve gereçler tanıtıldı. Öğrencilere, jandarmayı tanımaları, nasıl yardım isteneceği, iletişim kurulacağı ve diğer kurumların acil ihbarları konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Jandarmanın sorumluluk alanlarında huzur ve güven ortamının devamına yönelik çalışmaların aralıksız devam edileceğini ve jandarmanın her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirttiler.


Standı ziyaret eden Kaymakam Cevdet Ertürkmen ve Şevket Aşçı Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Uzun'a İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Fatih Özer, çalışmalar hakkında bilgi verdi.



"Jandarmanın gülen yüzü oldunuz"


Kaymakam Ertürkmen, “Jandarmanın güvenirliliği ve tanınması açısından güzel bir çalışma. Sizler jandarmanın gülen yüzü oldunuz. Burada da güzel hizmetleriniz olur. Tüm çalışmalarınızı toplum destekli yapmanız lazım” dedi.

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