İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 20 gözaltı

Samsun’da jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.


Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde 29 Mart-10 Nisan tarihleri arasında toplam 17 uyuşturucu olayında 1743 gram kubar esrar maddesi, 465 gram metamfetamin, 25 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 6 bin 300 adet dolu bandrolsüz makaron, 1 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.


Operasyonlarda 20 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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