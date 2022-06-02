Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 37 gözaltı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan uyuşturucu operasyonlarında 37 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında toplam 20 uyuşturucu olayında 37 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup olaylarda 353 kök kenevir bitkisi, 481 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 2579 gram uyuşturucu madde ve 6 adet tabanca ele geçirilmiştir" denildi.