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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun’un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.


Samsun İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce Bafra ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen operasyonda yapılan arama neticesinde, 210 gram kubar esrar, 5 kök Hint keneviri, 14 adet sentetik hap, 3 adet kurusıkı tabanca, tabancalara ait 4 adet şarjör, 35 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.


Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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