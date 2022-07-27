Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Kırgıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen Ş.Y.(43) ve T.K.'yi (33) gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 531 kök Hint keneviri bitkisi ve 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi bugün Çarşamba Adliyesine sevk edildi.