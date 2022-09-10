Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: Baba-oğula gözaltı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda baba-oğul gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Alaçam ilçesi Bahşioymağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla (KOM) Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda F.E. (38) ve babası H.E.'nin (67) evlerine ve bahçesine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, boyları 120 santimi bulan 25 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Narkotik detektör köpeği Tumba'nın da görev aldığı aramalarda, 2 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca elde edildi.

Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan baba-oğul ifadelerinin ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.