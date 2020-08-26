Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 31 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Salıpazarı ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen operasyonda yapılan arama neticesinde, 31 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca bir şahıs hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.