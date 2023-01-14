Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda uyuşturucu madde ile birlikte 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda Canik ilçesi, Gürgenyatak Mahallesi'nde S.D.'nin ikametinde yaptıkları aramada 6 adet ekstazi hap, 2 gram kenevir tohumu ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Özören Mahallesi'nde ise O.Y. ve A.A.'nın ev ve eklentilerinde yaptığı aramada 9 gram kubar esrar, 53 gram kenevir tohumu, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 78 adet 9 mm çapında fişek, ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Uyuşturucu şüphelileri hakkında yasal işlem başlatıldı.