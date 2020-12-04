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Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Samsun’un Bafra ilçesinde 6 kilo 150 gram uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 6 kilo 150 gram uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs adliyeye sevk edildi.


Salgınla mücadelenin yanı sıra uyuşturucu operasyonlarında da hız kesmeyen İl Jandarma Komutanlığı ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Altınova Mahallesi'nde ormanlık alanda bir otomobilde yapılan aramada 6 kilo 150 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.T. ve F.C., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi'ne sevk edildi.

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