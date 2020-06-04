İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 5 gözaltı

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.


Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bafra ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Bafra'da 2, 19 Mayıs'ta da 3 kişi 'organize uyuşturucu imal ve ticareti' soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.S., C.S., Y.B., V.C.G ile O.D. isimli şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.