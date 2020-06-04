Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 5 gözaltı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bafra ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Bafra'da 2, 19 Mayıs'ta da 3 kişi 'organize uyuşturucu imal ve ticareti' soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.S., C.S., Y.B., V.C.G ile O.D. isimli şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.