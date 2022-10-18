Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 65 gözaltı

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar neticesinde 1-18 Ekim tarihleri arasında toplam 48 uyuşturucu ve kaçakçılık olayında 65 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bu olaylarda 30 bin 687 gram kubar esrar, 245 kök kenevir bitkisi, 308 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 140 gram bonzai, 11 bin 875 gram kıyılmış tütün, 89 bin adet makaron, 500 paket sahte kaçak sigara, 1 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 133 adet fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı personellisinin uyuşturucu ile mücadelede gece-gündüz çalıştığını ifade eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Vatandaşların huzurlu bir ortamın sağlanması için gece-gündüz demeden fedakârca çalışan İl Jandarma Komutanlığı personellisini uyuşturucuyla mücadele konusunda da ortaya koydukları özverili gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Benzeri operasyonların ilimiz genelinde kararlılıkla sürdürülecek ve gençlerimizin zehirlenmesine asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.