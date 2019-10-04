Jandarma'dan uyuşturucu ve silah operasyonu

kubar esrar ele geçirildi.

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen faaliyetler kapsamında 19 Mayıs ilçesinde alınan duyum üzerine Bafra Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile Yeşilköy Mahallesi'nde yapılan ev aramasında birçok suç unsuru ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramada; bir adet 7.65 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör, 69 adet mm çapında fişek, 12 mm kısa namlulu ruhsatsız tüfek bu tüfeğe ait boş kartuş, bir adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör, Vallon marka metal arama dedektörü, 10 ayrı bölgede satışa hazır olarak paketlenmiş toplam 1560 gr kubar esrar ele geçirildi.