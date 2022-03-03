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Jandarmadan zehir tacirlerine geçit yok

Samsun’da Jandarma Komutanlığı’nca yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu olaylarında 26 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Samsun'da Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu olaylarında 26 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar neticesinde toplam 22 uyuşturucu olayında 26 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olaylarda 2 bin 361 gram kubar esrar maddesi, 217 gram metamfetamin, 42 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 3 adet tabanca ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

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