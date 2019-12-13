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Jandarmanın uyuşturucu operasyonda 5 tutuklama

Samsun’da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe jandarma komutanlıklarında görevli ekipler, 3 gün öne çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen 8 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.


Jandarmadaki sorguları tamamlanan 8 şahıs, Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 1 kişi serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen 5 kişi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 2 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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