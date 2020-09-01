İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmanın 'virüs' denetimlerinde 38 araç ve sürücüye ceza

SAMSUN (İHA)– Samsun’da jandarma ekipleri tarafından korona virüsü pandemisi nedeniyle fiziksel mesafe ve maske kullanımına yönelik toplu taşıma araçlarında yapılan denetimlerde ağustos ayı içinde 38 araç ve sürücüye ceza işlem uygulandı.

SAMSUN (İHA)– Samsun'da jandarma ekipleri tarafından korona virüsü pandemisi nedeniyle fiziksel mesafe ve maske kullanımına yönelik toplu taşıma araçlarında yapılan denetimlerde ağustos ayı içinde 38 araç ve sürücüye ceza işlem uygulandı.



Samsun Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerimizce, ‘Toplu Taşıma Araçlarında Sürücü ve Yolcuların Maske Kullanımı ve Sosyal Mesafe Kurallarına' yönelik denetimler yapılarak, vatandaşlarımıza salgın ile mücadele yöntemleri konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılmıştır. Bu kapsamda İlimizde Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerimizce Ağustos ayı içerisinde 1278 toplu taşıma aracı denetimi yapılarak 38 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanmıştır. Korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda, salgını azaltma ve kontrol altına almaya yönelik faaliyetler planlanmaya ve uygulanmaya devam etmektedir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.