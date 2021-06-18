JASAT ekipleri 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahsı yakaladı

Samsun'un Bafra ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan teknik takip sonucunda hakkında 8 yıl 4 ay yakalama kararı olan U.Ş. isimli şahıs yol kontrolünde ekiplerce yakalandı.

Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.