Jinekolojide izsiz cerrahi sosyal hayata dönüşü hızlandırıyor

Opr. Dr. Sami Şahin, “Hızlı taburculuk, sosyal hayata hızlı dönüş, ağrının olmaması veya çok az olması, obez hastalarda uygulanabilir olması, kozmetik açıdan herhangi bir iz bırakmaması en çok tercih sebeplerindendir” dedi.

Liv Hospital Samsun Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nden Opr. Dr. Sami Şahin, jinekolojide izsiz cerrahi yöntemi olan V- NOTES hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Günümüzde ameliyatların; vücut dokularına en az hasar veren yani minimal invaziv cerrahilere döndüğünü dile getiren Opr. Dr. Şahin, “Teknolojinin gelişmesi ile birlikte sağlık alanında da birçok yenilikler ortaya çıkmaktadır. Dünyada kabul gören jinekolojik ameliyatlarda ilk tercih, operasyonun her zaman vajinal yoldan yapılabilmesidir. Vajinal yollardan yapılamayan ameliyatları ise kapalı yöntem dediğimiz laparoskopik yöntem veya artık en az tercih ettiğimiz açık yani laparotomi yöntemi kullanılmaktadır. Fakat vajinal yoldan yapılabilecek ameliyat sayısı çok kısıtlıdır. Özellikle rahimde sarkma olması durumunda vajinal ameliyatlar yapılabilmektedir. V-NOTES teknik ise vajinal yoldan birçok ameliyatın yapılmasına olanak sağlayan bir yöntemdir” diye konuştu.

İşlem sonrası hastalar aynı gün taburcu olabiliyor

V-NOTES tedavisinin, vajinal yoldan özel bir aparat ile endoskopik yani kapalı yöntemle ameliyatın gerçekleştirilmesi işlemi olduğunu söyleyen Opr. Dr. Şahin, “Yapılan vajinal ameliyatlara göre V - NOTES teknikte yumurtalıklara ve tüplere daha kolay ulaşılabilir. Kamera eşliğinde yapıldığı için küçük bile olsa kanamalar çok daha kolay tespit edilebilmekte ve daha kolay müdahale edilebilmektedir. Hastalar ameliyat sonrası çok kısa sürede hastaneden taburcu edilir. Hastanın karnında herhangi bir ameliyat kesisi olmadığı için kozmetik açıdan memnun edicidir. V- NOTES cerrahi her geçen gün daha çok tercih edilmektedir. Hızlı taburculuk, sosyal hayata hızlı dönüş, ağrının olmaması veya çok az olması, obez hastalarda uygulanabilir olması, kozmetik açıdan herhangi bir iz bırakmaması en çok tercih sebeplerindendir. Ayrıca daha önce fıtık nedenli opere olup özellikle yama kullanılan hastalarda da daha güvenle tercih edilebilir bir yöntemdir” diye konuştu.

V- NOTES yönteminin uygulanabildiği durumlar

V-NOTES yöntemi ile pek çok jinekolojik ameliyat yapılabildiğini vurgulayan Op. Dr. Şahin, yapılan operasyonları şöyle sıraladı:

“Histerektomi (rahim alma). Yumurtalık kistleri (örn: Dermoid kist). Tüpleri bağlama. Dış gebelik.

Sarkma operasyonları (rahim sarkması, vajinal cuff sarkması gibi). İnfertil hastalarda tüplerin açık olup olmaması değerlendirilebilir. Myomektomi (Myomun bulunduğu yere bağlı olmakla birlikte bazı myomların alınması). Diagnostik (tanısal).”