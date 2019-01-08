Judo ortak çalışma kampı

Samsun TOHM tesislerinde başlayan antrenmanı ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, TOHM Teknik Direktörü Sebahattin Zayimoğlu'ndan ortak çalışma kampı hakkında bilgi aldı. Sporun ortak dil ile ülkeler arasındaki dayanışma ve kardeşliği arttıracağını söyleyen Kasapoğlu, bu tür uluslararası faaliyetlerin sporcuların gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi. Teknik heyet ile sohbet eden Kasapoğlu, sporculara çalışmalarında başarılar diledi.

Judo Milli Takım Koordinatörü Hakan Kapan ise Canik TOHM tesislerinde gerçekleştirilen ortak çalışma kampının 2019 yılında gerçekleştirilecek Türkiye şampiyonası ve uluslararası şampiyonalar için ön hazırlık olarak yararlı bir çalışma olacağını belirterek, “Bize de sporcularımızın son performans durumlarını gözlemlememizi sağlayacak” dedi.