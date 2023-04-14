Judo Türkiye Şampiyonası başladı

SAMSUN (İHA) – 48 ilden 256 sporcunun katıldığı Okul Sporları Judo Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı.

Okul Sporları Judo Türkiye Şampiyonası Bafra Spor Salonu'nda yapılan açılış töreni ile başladı. 48 ilden 256 sporcunun madalya mücadelesi vereceği Türkiye Şampiyonası'nın açılış seremonisi antrenörler, sporcular ve sporseverlerin katılımı ile gerçekleşti.

Turnuva hakkında bilgi veren Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, “Judo branşında Türkiye'nin en iyi sporcularını ağırlamaktan onur ve gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu başarılı sporcuları yetiştiren antrenörlerimize, beden eğitimi öğretmenlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Her başarılı sporcunun arkasında bir antrenör muhakkak vardır” dedi.

Tüm sporculara başarılar dileyen Dereci, “Bütün takımlara ve sporcularımıza başarılar diliyor, herkesin zihninde kalan güzel bir organizasyon olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Şampiyona 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan final müsabakalarının ardından sona erecek.