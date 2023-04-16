Samsun'da düzenlenen Okul Sporları Judo Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Judo Türkiye Şampiyonası 14-16 Nisan 2023 tarihinde arasında Bafra Spor Salonu'nda düzenlendi. 48 ilden 256 sporcunun katılım sağladığı Türkiye Şampiyonası'nda kilolarında dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Şampiyonada madalya kazanan sporculara ödüllerini Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Bafra İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, Bakanlık temsilcisi Şube Müdürü Samet Atilla ve Okul Sporları Şube Müdürü İbrahim Irmak takdim etti.