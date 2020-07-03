Kaçak alkol üretimi ve ticaretiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da jandarma ekipleri tarafından 2 şahsın kaçak alkol üretimi ve ticareti yaptığı duyumu üzerine alınan arama kararına istinaden şüphelilerin evinde yapılan aramada 274 litre alkol ve çok sayıda boş şişe ile sahte bandrol ele geçirildi.

Samsun Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Tekkeköy İlçesi Kahyalı Mahallesi'nde 2 Temmuz 2020 günü Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma sonucu; şüpheli 2 şahsın kaçak alkol üretimi ve ticareti yaptığı duyumunun alınması üzerine, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararına istinaden şüphelilerin evinde yapılan arama neticesinde; 30 adet 100 CL rakı, 40 adet 35 CL rakı, 25 adet 150 CL rakı, 4 adet 70 CL rakı, 14 adet 50 CL rakı, 2 adet 20 CL rakı, 1 adet 50 CL viski, 1 adet 100 CL viski, 1 adet 70 CL viski, 28 adet 35 CL viski, 56 adet 1 lt plastik şişede rakı, yaklaşık 45 lt varil içinde viski, 0.5 lt mazot, 0.5 lt sentetik tiner, 2 bin adet doldurulmak üzere boş rakı ve viski şişesi, 2 adet alkolmetre, 2 adet damıtım cihazı, 1 adet pos cihazı, 1 litre anason yağı, 3 bin adet sahte TAPDK bandrol, 293 adet Rusça sahte bandrol ile çeşitli ebatlarda kasa, damacana ve karton kutular ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile tahkikata başlanılmıştır” denildi.