İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaçak alkol üretiminden 2 kişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN (İHA) – Samsun’da jandarma ekipleri tarafından kaçak alkol üretim yapılan yere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da jandarma ekipleri tarafından kaçak alkol üretim yapılan yere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kahyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma sonucu kaçak alkol üretimi ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine yapılan operasyonda M.B. ve Y.T. yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili gözaltına alınan M.B. ve Y.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.